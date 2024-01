Policisti potrebujejo pomoč: oba trdita, da sta speljala pri zeleni luči

V soboto, 13. januarja 2024, ob 16.50 se je v Celju zgodila prometna nesreča. Policisti PU Celje poročajo, da sta v križišču Dečkove ceste in Vrunčeve ulice v Celju trčila voznik osebnega vozila škoda superb in voznica osebnega vozila renault twingo. Zapisali so, da oba voznika trdita, da sta v križišče zapeljala pri zeleni luči na semaforju.

Dodajajo še, da je prometno nesrečo videla občanka in takoj po trčenju govorila z udeleženima, vendar je pred prihodom policistov odšla.

Občanko, ki je videla prometno nesrečo, in morebitne druge očividce prosimo, da nas zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na interventno številko 113.