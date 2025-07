Policisti posredovali v kranjskem hotelu: 28-letnik takole vznemirjal goste

Kranjski policisti so v četrtek nekaj minut po 20. uri, posredovali v enem izmed hotelov na območju Kranja, kjer je 28-letni moški s svojim vedenjem močno vznemirjal goste. Kot poroča Policijska uprava Kranj, je bil moški nedostojen in moteč do hotelskega osebja ter gostov, njegovo obnašanje pa je sprožilo klic na pomoč.

Po prihodu policistov na kraj dogodka pa se situacija ni umirila – nasprotno. Moški je kljub prisotnosti varnostnih organov nadaljeval z nedostojnim vedenjem, pri čemer je žalil tudi policiste, ki so poskušali umiriti dogajanje in zaščititi druge goste.

Pridržan za 12 ur, sledi prekrškovni postopek

Zaradi vztrajnega kršenja javnega reda in miru in nesodelovanja z organi pregona so policisti zoper 28-letnika odredili pridržanje do 12 ur, s čimer so preprečili nadaljnje motenje javnega reda in zagotovili varnost na kraju dogodka.

Policija je zoper njega že začela voditi prekrškovni postopek.