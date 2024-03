Policisti ponoči prijeli moškega, ki se je v Brežicah z orožjem zaprl v hišo

Policija je ponoči prijela moškega, ki se je v sredo popoldne s strelnim orožjem, iz katerega je tudi večkrat ustrelil, zaprl v hišo v Brežicah. Policijsko posredovanje je zaključeno, nevarnosti za okoliške prebivalce ni več.

V jutranjem sporočilu za javnost so na novomeški policijski upravi pojasnili še, da so posredovanje na območju Brežic uspešno zaključili nekaj pred poltretjo uro ponoči.

»Oseba je bila prijeta, poškodovan ni bil nihče. Nevarnosti za okoliške prebivalce tako ni več, kriminalisti pa nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin,« so navedli.

Napovedali so še, da bodo prve informacije o posredovanju in ugotovitvah kriminalistične preiskave predstavili v izjavi za javnost, pri čemer bodo medije o datumu in uri še obvestili.

Dvakrat ali trikrat v zrak

Do incidenta je prišlo v sredo popoldne, ko naj bi po pričevanju domačinov moški prišel v lekarno, najprej iz nje nagnal ljudi, nato naj bi tudi sam odšel ven, pred lekarno ustrelil dvakrat ali trikrat v zrak, potem pa odšel v bližnjo domačo hišo, kamor se je zaprl.

Policisti so pokušali z moškim najprej stopiti v stik preko telefona, a naj bi pogovor zavračal. Zato so ga k predaji začeli pozivati preko zvočnika. Na kraj naj bi pripeljali tudi njegovega sina, ki ga je pozval k predaji. Medtem, ko so ga policisti poskušali prepričati, naj se preda, pa naj bi ustrelil tudi proti njim.

Policija je v sredo zvečer potrdila, da specialna enota, policijski pogajalci in policisti policijske uprave Novo mesto posredujejo v Brežicah, kjer se v stanovanjski hiši nahaja moški, ki ima pri sebi orožje.