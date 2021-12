Policisti po sobotnem shodu sprožili številne postopke

V središču Ljubljane je v soboto mrgolelo protestnikov in policistov. Kot so sporočili s PU Ljubljana so varovali dva neprijavljena shoda, ki sta se združila. Okoli 15. ure so policisti shod razpustili, a je prišlo do kršitev, zaradi katerih so tudi pridržali sedem oseb. Zabeležili so tri napade na uradne osebe, poškodovana sta bila tudi dva policista.

Prvi shod se je začel okoli 10. ure na Trgu republike, na njem se zbralo okoli 150 ljudi, drugi pa dve uri kasneje. Zbralo se je okoli 1.500 ljudi. Policisti so u udeležence opozorili, da sta shoda neprijavljena in v skladu z vladnim odlokom prepovedana, ter da so dolžni spoštovati navodila policije.

»Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev in cestnega prometa in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Policisti so udeležence skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije opozarjali na vzdrževanje primerne razdalje in nošenje zaščitnih mask,« so sporočili s PU Ljubljana. Nekaj pred 14. uro so se udeleženci obeh shodov, ki sta se združila, odpravili shod po ulicah centra Ljubljane, najprej ob Ljubljanici, nato pa na Slovensko cesto v smeri Gosposvetske ulice. Udeležence so policisti večkrat pozvali naj ne ogrožajo varnosti prometa. Zaradi ogrožanja varnosti ljudi ter javnega prometa je bil shod nekaj pred 15. uro razpuščen.

Policisti poročajo, da niso upoštevali ukazov in so še naprej kršili javni red. Med drugim so v policiste metali razne predmete. Zaradi hujših kršitev javnega reda je bilo sedem oseb pridržanih za čas trajanja shoda skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije. Okoli 16. ure je bil javni red vzpostavljen, policisti pa so med interveniranjem zoper posameznike uporabili prisilna sredstva-telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje. S PU Ljubljana so sporočili, da zoper 26 oseb policisti vodijo postopke o prekršku zaradi kršitev Zakona o javnih zbiranjih, zoper 12 pa zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru. Prav tako so zaznali eno kršitev iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ki mu bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Na obeh shodih so do sedaj zaznali po eno kršitev Zakona o javnih zbiranjih, kjer vodijo postopek o prekršku zoper organizatorja. Zaznani so bili trije primeri kaznivih dejanj napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, kjer vodijo predkazenski postopek zoper dva znana in enega neznanega osumljenca in primer kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, katerega storilec še ni znan. Po do sedaj znanih podatkih sta bila lažje poškodovana dva policista. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.