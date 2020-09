Policisti opazili vidno obteženo vozilo, a drama se je šele začela

V sredo ob 21.30 so policisti v Jablanici opazili fiata dobloja italijanskih registrskih številk, ki je bil vidno obtežen. Pričeli so mu slediti in ga prvič poskušali ustavili v Jasnem, vendar je voznik pospešil proti Ilirski Bistrici.



Vozilo so uspeli še enkrat ustaviti, a voznik spet ni upošteval znakov, zato so policisti v Divači postavili bodičasto oviro, ki pa jo je obvozil (zapeljal je levo na strmo bankino) in zavil proti uvozu na avtocesto proti Kopru. Policisti so mu sledili vse do Škofij, kjer so mu na hitri cesti ponovno postavili oviro. Voznik jo je prevozil, pa vendar z nezmanjšano hitrostjo peljal naprej proti Italiji s predrtimi pnevmatikami. Vozilo se je naposled ustavilo ob 22.06 v krožišču pod avtocesto v Miljah v Italiji, ko sta vozilu odpadli obe desni gumi.



Voznik je pobegnil iz vozila proti avtocesti za Škofije, policista pa sta stekla za njim in ga po 300 metrih ujela. Prijeli so 21-letnega državljana Španije, ki je v vozilu prevažal 16 državljanov Eritreje. Na kraj incidenta so prišli tudi italijanski varnostni organi in prevzeli nadaljnji postopek.