Policisti opazili tri moške v črnih oblačilih, kmalu zatem je sledila drama

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje so pretekli konec tedna na širšem območju Slovenskih Konjic izvajali poostren nadzor zaradi povečanja števila vlomov v objekte. Med nadzorom so v Zrečah opazili osebno vozilo s tujimi registrskimi tablicami, iz katerega so izstopili trije moški v temnih oblačilih. Vozilo se je nato s kraja odpeljalo.

Nedolgo zatem se je v eni izmed trgovin z mobilnimi telefoni sprožil vlomni alarm. Na kraj dogodka so nemudoma prispeli kriminalisti, ki so kljub upiranju uspeli prijeti in obvladati dva osumljenca. Tretjemu storilcu je uspelo pobegniti. V nadaljevanju so policisti izsledili tudi voznika, ki je osumljene pripeljal v Zreče.

Trojici osumljenih, vsi so romunski državljani, so odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Po ugotovitvah policije so se storilci na vlom temeljito pripravili – bili so zamaskirani, uporabljali so naglavne svetilke, imeli s seboj vlomilsko orodje in večjo torbo za odnašanje ukradenih predmetov.

Kriminalisti so po ogledu kraja dejanja, preiskavi zaseženega vozila in zbranih obvestilih osumljene s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanje odredil pripor.

Kriminalistična preiskava še poteka, saj policisti intenzivno zbirajo obvestila o četrtem osumljencu, ki je s kraja vloma pobegnil in ostaja na prostosti.