Policisti odkrili, kdo je nadlegoval deklice v Marezigah: znano, kakšna kazen ga čaka

V začetku avgusta, natančneje 6. avgusta, so bili policisti PU Koper obveščeni o dogodku v Marezigah, kjer je neznani storilec nadlegoval več mlajših deklet, med njimi tudi otroka (deklico). Policisti so sprožili preiskavo in ugotovili, da je šlo za 36-letnega Koprčana.

Kriminalisti so zoper njega na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo za kaznivi dejanji protipravnega odvzema prostosti ter spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let.

Za prvo kaznivo dejanje je po zakonu zagrožena kazen zapora do enega leta, medtem ko je za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, po zakonu zagrožena kazen zapora do petih let.