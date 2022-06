Ne boste verjeli, kaj so policisti odkrili v kombiju, ki naj bi prevažal pomoč (FOTO)

Policisti postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so pred dnevi, bilo je malo po polnoči, na avtocestnem počivališču Murska Sobota ustavili in preverili tovorno vozilo hrvaških registrskih oznak. Na sprednjem delu vozila je bila oznaka za prevoz humanitarne pomoči za Ukrajino.

»Na podlagi dokumentacije je bilo razvidno, da državljan hrvaške prevaža škatle s kirurškimi zaščitnimi maskami kot humanitarno pomoč. Policisti so pri pregledu vsebine ugotovili, da so bile zunanje škatle v tovornem vozilu dejansko napolnjene s kirurškimi zaščitnimi maskami, škatle v notranjosti tovora pa s cigaretami.

Med kontrolo pa je bilo ugotovljeno, da so za dvema vrstama kartonov zaščitnih mask naloženi kartoni, v katerih so bile cigarete. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

Policisti so o najdbi obvestili Finančni urad RS (Furs), ki je prevzel postopek. Furs je ugotovil, da se je v 100 škatlah prevažalo 4.997 zavojev (štek) cigaret znamke Winston, poroča Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

V 100 škatlah so prevažali 4.997 zavojev cigaret znamke Winston. FOTO: Furs

O več kot očitni zlorabi prevoza humanitarne pomoči za Ukrajino, ki so jo izkoristili za tihotapljenje cigaret, kar pomeni, da različnim tihotapcem, tako domačim kot iz mednarodnih združb, nič ni sveto, saj zlorabijo tudi humanitarno pomoč, da bi prišli do lahkega zaslužka, so poročali tudi s Finančnega urada Republike Slovenije. »Uslužbenci naših mobilnih enot iz Finančnega urada Maribor so v kombiju hrvaških registrskih tablic zasegli 1,000.000 kosov cigaret. Voznik je ob finančnem nadzoru na območju Murske Sobote trdil, da prevaža humanitarno pomoč. Tudi avto je bil opremljen z nalepkami, da gre za humanitarno pomoč. Predložil je dokumentacijo za zaščitne maske ter fotokopijo pisma o opravljanju humanitarnega prevoza v Ukrajino. Med kontrolo pa je bilo ugotovljeno, da so za dvema vrstama kartonov zaščitnih mask naloženi kartoni, v katerih so se nahajale cigarete. Poleg blaga je bilo zaseženo tudi prevozno sredstvo po 201. členu zakona o prekrških (ZP-1),« so sporočili s Fursa.

Poleg blaga je bilo zaseženo tudi prevozno sredstvo po 201. členu zakona o prekrških (ZP-1). FOTO: PU Murska Sobota

Pri tihotapljenem blagu gre za prikrajšanje dajatev DDV v višini skoraj 168 tisoč evrov in skoraj 50 tisoč evrov pri carinskih dajatvah.