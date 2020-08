Policisti odkrili 21 prepovedanih rastlin (FOTO)

Policisti postaje Slovenska Bistrica so na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo na območju občine Makole.



V stanovanjski hiši in na bližnjem polju so našli 21 rastlin konoplje, višine do 3,4 metra, in jih zasegli.



Po vseh zbranih obvestilih in ustrezni analizi zasežene snovi bodo storilca kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.