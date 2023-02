Policisti odhiteli na pomoč moškemu v gozdu, z njim je hudo

Škofjeloški policisti so bili v sredo okoli 12.30 obveščeni o nesreči moškega v gozdu. Med podiranjem dreves je eno drevo padlo nanj. Na kraju so mu pomoč nudili gorski reševalci, gasilci in zdravstveno osebje.

Po prvih podatkih policije naj bi bil hudo telesno poškodovan. S kraja ga je v zdravstveno ustanovo odpeljal helikopter slovenske policije. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.