Policisti odbrzeli v gostilno, razlog pa tole

Policiste so okoli 12.30 poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir, pišejo v poročilu PU Novo mesto. Ugotovili so, da gre za 33-letnega večkratnega kršitelja, ki se je v lokalu nedostojno vedel do osebja. Ker se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, so še dodali.