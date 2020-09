Policisti o truplu, ki so ga našli na pogorišču pri Gabrjah

Na pogorišču požara pri Gabrjah, na cesti med Dobrovo in Polhovim Gradcem, so gasilci ponoči našli mrtvo osebo . Pri ogledu kraja so policisti popoldne ugotovili, da smrt moškega ni bila posledica kaznivega dejanja. O vseh znanih okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.O požaru so bili obveščeni okoli 1.30. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje, so ob cesti Dobrova-Polhov Gradec v Občini Dobrova gorele smeti in zapuščen traktor. Požar, ki se je razširil na površino 150 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Hruševo, Dobrova, Brezje in Podsmreka.Na pogorišču so v bližini traktorja našli preminulo osebo. Po najdbi trupla so pogorišče zavarovali, policisti pa so pričeli z zbiranjem obvestil. Zaradi razjasnitve okoliščin s tem nadaljujejo, so še pojasnili na policiji.