Policisti o grozljivi nesreči na Lisci: padel je z višine 50 metrov

Policisti razkrivajo okoliščine hude nesreče, ki se je v petek okoli 17. ure zgodila na Lisci. Kot smo že poročali, je v nesreči umrl jadralni padalec . Gre za 49-letnika iz okolice Celja.Na kraj nesreče so bili napoteni reševalci, gasilci in policisti, aktivirali so tudi helikopter SV. O nesreči sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec ter služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov.Po prvih ugotovitvah komisije sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, je 49-letnik po vzletu z višine okoli 50 metrov padel s sedišča padala na strmo brežino pod vzletiščem. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. S strmega pobočja so ga s v dolino prepeljali s helikopterjem.Padalo je po padcu s sediščem letelo naprej in pristalo na drevju v naselju Lokavec pri Rimskih Toplicah, nekaj kilometrov stran od točke vzleta. Z višine približno 20 metrov so ga s pomočjo gorskih reševalcev in gasilcev sneli, nakar so ga policisti zasegli zaradi nadaljnje preiskave. Prav tako so zasegli padalčevo opremo. Po zaključku preiskave bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.