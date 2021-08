Poglejte, kako hitrega divjaka so ujeli policisti (FOTO)

V nedeljo med 15. in 23. uro so policisti postaje PP Murska Sobota na pomurski avtocesti A5 izvajali poostren nadzor cestnega prometa. Ob 18.40 so izmerili največjo prekoračitev hitrosti voznika VW passata, ki je vozil s hitrostjo 211 km/h: »Z upoštevanjem tolerance je ta znašala najmanj 200 km/h.« To pomeni, da je voznik na avtocesti zunaj naselja Gančani v smeri Murske Sobote največjo dovoljeno hitrost prekoračil za več kot 90 km/h.Za volanom je sedel državljan BiH. Odrejen mu je bil tudi preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika bo na pristojno sodišče podan obdolžilni predlog, poroča PU Murska Sobota.