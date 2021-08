Policisti napisali kazen trem tujcem, dva opozorili, »zgrešili« so prehod

V torek so policisti v treh ločenih postopkih obravnavali tri državljane Hrvaške in dva državljana Avstrije, ki so na območju PP Gorišnica z enim osebnim avtomobilom nemških registrskih oznak in tovornima voziloma avstrijskih in hrvaških oznak nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za to pa niso imeli ustreznih

dovoljenj.



Trem kršiteljem (voznikom) so izrekli globe, dva sopotnika pa so opozorili, poroča PU Maribor.



Mejo lahko tujci prestopajo na mednarodnih mejnih prehodih.

