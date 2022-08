Policisti na domu obiskali 39-letnika, nato je sledila prava drama

V soboto okoli 14.50 so policisti na območju Viča v občini Dravograd zbirali obvestila glede kaznivega dejanja. Med postopkom je opiti 39-letnik pričel policista žaliti in naganjati z zemljišča. V službeno vozilo policije je vrgel več predmetov in vozilo poškodoval. Pri tem je z nevarnim predmetom v rokah nadaljeval z grožnjami. Policista sta zaradi neupoštevanja ukazov uporabila prisilna sredstva in moškega obvladala.

Zoper 39-letnika bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanje tuje stvari.