Policisti mučili konje?!?

»Skupaj s policisti konjeniki smo ta vikend skrbeli za varnost kolesarjev, motoristov, pešcev in kopalcev ob obalni cesti, na mestni plaži v Izoli, v San Simonu, srečali pa ste jih lahko tudi v centru Izole,« so se na svoji spletni strani pred dnevi pohvalili koprski policisti in pripeli tudi nekaj fotografij. Objava je sprožila precej burnih reakcij tako državljanov kot Društva za zaščito konj (DZKSI).



»Bolj ko opozarjamo, da v vročini dajte živalim vode in sence, bolj ko se borimo proti tekmam in prireditvam v času vročine, bolj ko opozarjamo, da jahajte zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ker so konji živa bitja in ne bicikel ali motor ... In potem se policija pohvali, kako sredi najhujše vročine s konji skrbijo za varnost kolesarjev, motoristov, pešcev in kopalcev. Še pofotkajo se s konji na vročem asfaltu. Kaj pa, če bi to delo opravljali na biciklu? Pa da sami poskusijo malo zašvicati ob gonjenju kolesa pri 30, 35 stopinjah? Me zanima, kako dolgo bi se trudili,« so zapisali na uradni FB-strani društva, ki ga vodi Natalija Nedeljko in ki deluje v javnem interesu, veterinarskim inšpektorjem pa pomagajo pri odvzemih živali tako, da jim omogočijo predajo živali v začasno ali trajno oskrbo. Skrbijo za njihovo hidracijo Policija očitke zavrača. Kot je zapisal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana, kamor spadajo tudi policisti konjeniki iz Postaje konjeniške policije Ljubljana, naloge policije na območju Pu Koper občasno izvajajo tudi policisti konjeniki.



»Službeni konj policije je poleg tega, da je delovno sredstvo policista konjenika, tudi njegov sodelavec ter partner. Zaradi tega policisti konjeniki skrbno skrbijo za konje, ki so jim dodeljeni za delo,« poudarja Tomaževic in dodaja, da je skrbnost pri delu potrebna predvsem v vročih poletnih in v hladnih zimskih dneh. »Izkušeni policisti konjeniki na terenu sami spremljajo stanje in razmere za delo. Delo tako krajevno kot časovno prilagodijo tako, da ne predstavlja nevarnosti za zdravje konj. Če policist konjenik oceni, da so razmere neprimerne za delo, o tem obvesti vodstvo enote in delo zaključi,« navaja tiskovni predstavnik PU Ljubljana.



Tako po njegovih besedah v poletnem času policisti skrbijo za ustrezno hidracijo že med prevozom konj kot tudi pozneje pri delu na terenu, konji pa dodatno dobijo v vodo elektrolite, da nadomestijo izgubljene minerale: »Delo se v večini opravi v dopoldanskih in poznopopoldanskih terminih oziroma skrajša na primeren čas, da žival ni izpostavljena preveliki ali dolgotrajni vročini.« »Delo s konji po trdih površinah je v nekaterih primerih za policijsko konjenico tako rekoč neizbežno. Kljub temu poudarjamo, da se večina policijskega dela izvede na parkovnih površinah in drugih za konja prijaznejših površinah, policijski konji pa so tudi za delo na trših površinah ustrezno podkovani,« je še pojasnil Tomaževic.

