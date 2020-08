V torek popoldne je v Hrvatinih domačin kršil javni red in mir. Pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi je kričal, grozil in bil nasilen do sosedov. Ob prihodu policistov se ni pomiril, zato mu je bilo odrejeno pridržanje po II. odstavka 109. člena ZP-1, izdan pa tudi plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.