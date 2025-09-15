Policisti izvedli hišno preiskavo pri 28-letnih osumljencih, to vse so našli (FOTO)

Kočevski policisti so v petek, po predhodno zbranih obvestilih in pridobljeni sodni odredbi, izvedli hišno preiskavo pri dveh 28-letnih osumljencih. Med preiskavo so zasegli več predmetov, za katere obstaja sum, da so povezani s prekrški in kaznivimi dejanji.

Policisti so pri osumljencih našli in zasegli puško in pištolo, različno strelivo, manjšo količino prepovedane droge konoplje ter več drugih predmetov, ki bi lahko izvirali iz kaznivih dejanj.

Zoper oba 28-letnika policija vodi postopke zaradi kršitev Zakona o orožju ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Prav tako nadaljuje z zbiranjem obvestil o izvoru vseh zaseženih predmetov, saj obstaja sum, da so ti povezani z drugimi kaznivimi dejanji, sporočajo s PU Ljubljana.