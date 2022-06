Policisti izsledili 30-letnico, ki je v gostinskih lokalih prosjačila za denar

V četrtek so novogoriške policiste obvestili, da na območju na območju Kobarida ženska po gostinskih lokalih zbira prostovoljne prispevke in prosjači za denar. Policisti PP Bovec so omenjeno osebo s pomočjo občanov v omenjenem kraju izsledili in v nadaljevanju postopka ugotovili, da gre za 30-letno državljanko Romunije. Bovški policisti so zoper tujo državljanko skladno z določili Zakona o varstvu javnega reda in miru (prostovoljni prispevki) izvedli prekrškovni postopek in ji izrekli globo.

»Hkrati se ob tej priložnosti zahvaljujemo občanom, ki so policiji nudili pomoč in koristne informacije pri preiskavi okoliščin omenjene kršitve s področja javnega reda in miru in tako dokazali, da je dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo izjemnega pomena za našo skupno varnost,« še sporočajo s policijske uprave Nova Gorice.