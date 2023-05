Policisti iščejo voznika kombija in očividce nesreče

V četrtek ob 17.09 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti v Dečnem selu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarja in nato nadaljeval vožnjo. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih brežiških policistov naj bi voznik kombija znamke volkswagen rjavo zlate barve peljal iz smeri Globokega proti Dečnem selu in zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v kolesarja. Slednji je padel in se hudo poškodoval, voznik kombija pa je z vožnjo nadaljeval.

Policisti zaradi razjasnitev vseh okoliščin pozivajo voznika kombija, ki je bil udeležen v nesreči, in morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali na PP Brežice na številko 07 466 0300.