Policisti iščejo voznika, gasilci vozilo potegnili iz gozda (FOTO)

Danes, zgodaj zjutraj, ob 4.09 uri je v naselje Senčak, v občini Juršinci, prišlo do prometne nesreče, kjer se je voznik osebnega avtomobila rešil sam in zapustil prizorišče.

Osebno vozilo je namreč zapeljalo s cestišča v bližnji gozd in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in razsvetljevali kraj dogodka, da so lahko policisti opravili pregled kraja nesreče. »Voznik je do prihoda gasilcev in policije zapustil kraj nesreče,« so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Od tam so tudi sporočili, da so gasilci PGD Grabšinski Breg, ob 9.45 uri v gozdu pri naselju Senčak pri Juršincih, občina Juršinci, razžagali in odstranili nekaj dreves ter s tem omogočili vlečni službi izvlek osebnega vozila iz gozda na vozišče.