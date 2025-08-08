Policisti iščejo roparja v rumeni jopi

Policisti so bili danes nekaj čez polnoč obveščeni o ropu v enem izmed gostinskih lokalov na območju Šiške. Po do sedaj znanih podatkih je storilec vstopil v lokal, ki je že zaprl svoja vrata, zaposlenima zagrozil z »nevarnim predmetom« in od njiju zahteval denar. Ko ga je dobil, je s kraja peš pobegnil neznano kam.

Ropar, ki ga policisti še išečjo, je star med 30 in 40 let, visok okoli 175 centimetrov, oblečen pa je bil v rumeno jopo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.