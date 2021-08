Policisti iščejo požigalca

V noči na nedeljo je na območju Srmina pri Kopru prišlo do požara. Kljub posegu gasilcev, ki so požar pogasili, pa je nastala velika materialna škoda. Policija utemeljeno sumi, da je bil požar podtaknjen. Policijo so o tem obvestili okoli dveh. Najprej je nekaj počilo v garaži, zatem je pričelo goreti, ogenj pa se je razširil tudi na hišo, so danes sporočili iz PU Koper. Zgoreli sta dve vozili in hiša. Najverjetneje je prišlo do požara zaradi vnetljive tekočine.



Kot poročajo Primorske novice, je po neuradnih informacijah na eni od varnostnih kamer videti moškega, ki je zanetil požar. V požaru v bližini zbirnega centra Marjetice Koper naj bi sicer nastalo za okoli 100.000 evrov škode.



Po podatkih policije je v nedeljo popoldne zagorelo vozilo tudi v Krkavčah v koprskem zaledju. Citroen berlingo je pogorel v celoti, policija pa obravnava sum poškodovanja tuje stvari.

