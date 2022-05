Policisti iščejo peško, ki jo je ponoči skoraj povozil nevarni voznik

Okoli 2.45 je voznik na območju Bežigrada in Šiške vozil nevarno in ogrožal druge udeležence. Med drugim je v križišču Celovške ceste in Šišenske ceste prevozil rdečo luč na semaforju, v tem času pa je cesto pravilno prečkala peška, ki se je vozilu morala umikati, da ni prišlo do trčenja. Policisti jo prosijo, naj pokliče na 113 ali 01 589 6000 ali se zglasi na PP Ljubljana Bežigrad, Posavskega ulica 3, Ljubljana.