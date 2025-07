Policisti iščejo kolesarja, v katerega je v okolici Bleda trčila kolesarka

Blejski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila v torek, 29. julija, okrog 17.30 na kolesarski stezi na Betinovem klancu na stari regionalni cesti iz smeri Bleda proti Lescam. V nesreči sta bila udeležena dva kolesarja.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je kolesarka pri prehitevanju drugega kolesarja trčila v sprednji del kolesarja, ki je vozil pred njo in zavijal levo. Kolesarka je padla in se telesno poškodovala. Drugi udeleženi kolesar se je na kraju nesreče ustavil, počakal nekaj minut in nato s kraja odpeljal,« je podrobnosti nesreče opisal Boštjan Repinc, tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj.

Zaradi razjasnitve okoliščin in vzroka prometne nesreče blejski policisti pozivajo drugega udeleženca, šlo naj bi za kolesarja srednjih let, da pokliče ali se oglasi na Policijski postaji Bled (telefonska številka 04 575 72 00), pokliče lahko tudi na interventno številko 113.

Prav tako policisti prosijo morebitne druge priče nesreče, da prav tako pokličejo na enega izmed zgornjih kontaktov in posredujejo morebitne koristne informacije.