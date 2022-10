Policisti iščejo dolgoprsta lopova

V četrtek okoli 21. ure so ljubljansko policijsko upravo obvestili o drzni tatvini na območju Most. Neznanec je stopil do oškodovanke pred vhodom v blok in ji iz nakupovalnega vozička ukradel torbo z gotovino in ključi, nato pa pobegnil.

Oškodoval jo je za okoli 1000 evrov. Policisti iščejo moškega, starega med 15 in 16 leti, visokega okoli 170 cm, suhe postave. Nosil je temnomodro jakno. V Celju v Kocenovi ulici pa je okoli 9.30 neznanec v trgovini ukradel nakit. Star je okoli 50 let, visok okoli 175 cm, temnejših las, oblečen je bil v modro trenirko in črno jakno, obut v črne športne copate. Po tatvini je pobegnil proti Razlagovi ulici. S celjske policijske uprave pozivajo občane, da jih, če imajo kakršne koli informacije o storilcu, pokličejo na anonimno številko 080 1200 ali na 113.