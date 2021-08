Policisti in kriminalisti na glasbenem festivalu v Sloveniji iskali drogo

Mariborski policisti in kriminalisti so v petek in v soboto, 30 in 31. julija, med 19. in 4. uro v sodelovanju z organizatorjem opravili poostreni nadzor v okolici in na samem koncertnem prizorišču javne prireditve Bass fighters festival v kraju Ciringa. Predvajala se je različna elektronska glasba, prireditev je obiskalo okoli 1.200 obiskovalcev.



V času nadzora so opravili 27 zasegov prepovedanih drog, in sicer 16 zasegov prepovedane droge konoplje, dva zasega prepovedane droge kokain, tri zasege prepovedane droge amfetamin, pet zasegov prepovedane droge MDMA ekstazi in en zaseg kristalov MDMA. Ko bodo zaključene vse analize zaseženih snovi in zbrana vsa potrebna obvestila, bodo policisti in kriminalisti uvedli 18 t. i. hitrih postopkov o prekršku, za eno osebo pa bo podan obdolžilni predlog zaradi kršitve določil 1. oziroma 2. odstavka 33. člena zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi, poroča PU Maribor.



Policisti so med izvajanjem nadzora zaznali tudi kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po členu 187/I kazenskega zakonika in bodo po zaključku zbiranja obvestil za eno osebo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo.

