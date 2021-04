Policisti dobili voznika s promilom alkohola v krvi

V Štorah so policisti v ponedeljek obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel dober promile alkohola v krvi.



Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo. Sledi obdolžilni predlog, so zapisali v poročilu PU Celje.

