Policisti dobili prijavo, pred gostinskim lokalom pa doživeli tole

V nedeljo okoli 22.15 so koprski policisti dobili prijavo, da so v enem od lokalov v Kopru še vedno gostje, čeprav imajo obratovalno dovoljenje do 22. ure. Lokal je bil ob prihodu policistov odprt, na terasi pa je bilo še več gostov. Ko so se približevali lokalu, je šla proti njim 39-letnica s terase lokala in pričela kričati nanje ter jih žaliti. Ker se ni umirila, ji je bilo odrejeno pridržanje.



Policistom so pojasnili, da se je ženska tako vedla že pred njihovim prihodom. Prejela bo plačilni nalog, zaradi obratovalnega časa lokala pa bodo policisti podali poročilo pristojnemu prekrškovnemu organu.

Komentarji: