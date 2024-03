Policisti blizu meje ujeli 19-letno Čehinjo in 20-letnega Čeha

Minuli četrtek v poznih popoldanskih urah so policisti. Med izvajanjem policijskih nalog blizu meje z Italijo so opazili sumljivo vozilo, iz katerega je najprej izstopila takrat še neznana mlajša voznica, za katero se je kasneje ugotovilo, da gre za 19-letno državljanko Češke. Do vozila je takrat prišel še drugi moški, prav tako 20–letni državljan Češke. Kmalu zatem pa so iz avtomobila ljubljanskih registrskih oznak izstopili še štirje starejši mladoletniki, sicer državljani Egipta.

Policisti so ugotovili, da so Egipčani pred kratkim nezakonito vstopili v Slovenijo in so že bili v postopkih za pridobitev mednarodne zaščite, a policijski postopki s tujci, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni. Policisti PPIU Nova Gorica so po zaključenem postopku državljane Egipta odpeljali v izpostavo Azilnega doma v Logatec.

Policisti so še ugotovili, da sta oba mlajša državljana Češke v sostorilstvu storila kaznivo dejanje Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, saj sta omenjena Čeha, po predhodnem dogovoru z organizatorjem in z namenom pridobitve premoženjske koristi, nezakonite migrante prevažala iz osrednje Slovenije vse do neposredne bližine državne meje z Italijansko republiko, kjer so jih ustavili policisti PPIU Nova Gorica.

Policisti so oba Čeha pridržali in ju v soboto pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Po zaslišanju so ju izpustili na prostost.