Policisti so bili v sredo malo pred 16. uro obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju v okolici Šentjerneja. Ugotovili so, da je glasno glasbo predvajal 21-letnik, ki pa opozoril in ukazov ni upošteval. V skladu s pooblastili so mu zvočnik in klaviature zasegli, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.