Policiste zmerjal z golaznijo

Čeprav se zdi pandemija covida-19 le še oddaljen (slab) spomin, sodišča še niso zaključila vseh zadev, povezanih s takratnim dogajanjem. Tako se je denimo višje mariborsko še letos ukvarjalo s kazenskim postopkom zoper avtorja zapisa na Facebooku, ki je pred petimi leti tako razburil policiste, da so se odločili zoper njega sprožiti kazenski pregon zaradi razžalitve. Komentiral je namreč policijski postopek zoper nekoga, ki menda ni upošteval t. i. protikoronskih ukrepov, pri tem pa sta policista uporabila silo.

Na odprtem profilu na Facebooku enega od uporabnikov so bili objavljeni dva videoposnetka in fotografije telesnih poškodb, umazanih oblačil in plačilnega naloga, ki ga je prejel. Kot je pojasnil v objavi, je imel pri sebi masko in je nameraval teči po mariborskem otoku. Spor se je očitno začel zaradi njegovih provokacij, saj je prostodušno priznal, da je na vhodu na otok srečal policista in ju vprašal, ali sta šla tudi teč, potem ju še vprašal, ali lahko teče brez maske. »Po negotovih odgovorih, naj preberem zakone, sem ponovno vprašal. Odgovor je bil isti. V tistem sem jih zmerjal z barabami in pognala sta se za mano,« je opisal srečanje.

Policista sta ga s pomočjo psa spravila na tla. »Po par minutah davljenja sem bil vklenjen v lisice. Vmes sem tudi izgubil zavest za nekaj sekund. Odnesel sem jo ves blaten, raztrgan, z modricami in kaznijo 801 evro,« je zapisal. Opisal je še, da se je ob dogajanju ustavil neki kolesar in tudi skoraj prejel kazen. Temu se je čudil, pa nato izvedel, da za tek in kolesarjenje ne potrebuješ maske, jo pa potrebuješ, če se ustaviš, kar se mu je zdelo nelogično.

»Golazen od policajev niso naleteli na pravega pa še čivavo majo zraven so pa korajžni. Tudi postopek ni bil pravilen če imaš pravega odvetnika boš melj kmalu nov avto!« pa se glasi nelektoriran zapis pod objavo, ki je torej razžalil uradni osebi. Zaradi tega sta se policista menda počutila razžaljena, prestrašena in ponižana. Prvostopenjsko sodišče ga je spoznalo za krivega in mu za posamezno razžalitev naložilo 600 evrov denarne kazni, kar torej za obe kaznivi dejanji znese 1200 evrov.

Zoper sodbo se je pritožila obtoženčeva zagovornica in primer so predse vzeli višji sodniki. Strinjali so se, da so besede golazen provokativne in žaljive ter pomenijo negativno vrednostno sodbo o policistih. A ker je jasno, da je šlo za komentiranje postopka, ki se avtorju zapisa ni zdel pravilen, ni mogoče zaključiti, da je izjavo zapisal izključno z namenom zaničevanja obeh policistov.

»Policijsko izvajanje omejitev, kot sta nadzor nad upoštevanjem ukrepov in kaznovanje zaradi njihovih kršitev, je pomembno vplivalo na javni diskurz in pravnopolitične razprave, saj je pogosto sprožalo vprašanja o uporabi sile pri izvajanju predpisov, kritika policijskih postopkov v času epidemije pa je pogosto vključevala razpravo o prekomerni represiji države, pravni (ne)utemeljenosti oziroma smotrnosti ukrepov ter razlikah v obravnavi državljanov. Ob tem je javna kritika posameznih policijskih postopkov pripomogla k večjemu nadzoru nad zakonitostjo in sorazmernostjo ukrepov, kar je ključno za delovanje demokratične družbe,« so opozorili sodniki.

Za razžalitev je bistvena značilnost osebna žalitev, česar pa v tem primeru ni bilo, saj avtor policistov niti ni poznal. Komentar je tako treba presojati v luči kritike oziroma nestrinjanja z ravnanjem policistov. »Ob tem pa ni mogoče zanemariti, da so policisti del izvršilne veje oblasti, zato je stopnja, ki jo mora dopustiti določena oseba, ko gre za izražanje o njej, nedvomno višja,« so sklenili višji sodniki.