Policiste žalil in grozil, lotil se jih je tudi fizično

Prometni policisti iz Nove Gorice so v torek okoli 13. ure na Dobrovem ustavili 48-letnega voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je odklonil.



Hujšemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so vozilo zasegli, čaka pa ga še srečanje s sodnikom, saj bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.



Med postopkom se je namreč nedostojno vedel do policistov. Kljub ukazu policista, naj kršitev opusti, tega ni upošteval, ampak je policiste žalil ter jim grozil. Ob tem jih je tudi fizično napadel, zato so uporabili prisilna sredstva. V nadaljevanju postopka se je voznik nato postopoma umiril.



V skladu z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici bodo kršitelja kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma napada na uradno osebo.