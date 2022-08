Policiste skrbijo tudi pijani kolesarji

Mariborski policisti so v torek odhiteli na kraje več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Okrog 12.20 se je prva zgodila v Ulici talcev, v bližini podhoda pod Titovo cesto, poleg kolesarja pa je bila udeležena peška. Ta je v trčenju utrpela lahko poškodbo, kolesar pa je s kraja dogodka odpeljal.

Več je poškodovanih. FOTO: Arhiv Dela

»Policisti zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče naprošajo neznanega kolesarja in morebitne očividce, da se zglasijo na Policijski postaji Maribor I ali pokličejo na telefonsko številko 02 220 86 30 oziroma 113,« sporočajo s Policijske uprave Maribor. Okrog 12.12 sta v Mariboru trčila še kolesar in voznik osebnega avtomobila, in sicer zaradi nepravilnega vključevanja kolesarja na prednostno cesto. Kolesar se je lažje poškodoval. Popoldne je med vožnjo zaradi tehničnih težav s kolesom v Mariboru padla kolesarka in se huje poškodovala. Ob 21. uri pa je bila nesreča tudi na območju Ruš. »Trčenje se je po prvih ugotovitvah zgodilo zaradi napačne smeri vožnje kolesarke in neupoštevanja pravil o vključevanju v promet,« dodajajo policisti.



Kot opozarja Anita Kovačič Čelofiga, kolesarji spadajo med ranljive udeležence cestnega prometa in so poleg pešcev najbolj ogrožena kategorija. »Več kot polovica prometnih nesreč se običajno zgodi zaradi napak ali neustreznega ravnanja kolesarjev, najpogosteje zaradi neupoštevanja pravil o prednosti ter nepravilne strani in smeri vožnje. V razmeroma visokem deležu so povzročitelji tudi vozniki motornih vozil, predvsem zaradi izsiljevanja prednosti, neprilagojene hitrosti in nepravilne strani/smeri vožnje,« pojasnjuje.

Več nesreč

Med januarjem in junijem letos se je na območju PU Maribor sicer zgodilo 96 prometnih nesreč kolesarjev, kar je 10 odstotkov več kot lani. V njih je ena kolesarka umrla (lani nobeden), 13, prav toliko kot lani, je bilo hudo poškodovanih, lažje pa 67 (lani 61). Ob klasičnih vzrokih za nesreče, torej neprilagojene hitrosti, strani vožnje in izsiljevanja prednosti, pa je po besedah tiskovne predstavnice štajerskih policistov pomemben dejavnik tudi vožnja pod vplivom alkohola.

»Med januarjem in junijem 2022 se je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč med kolesarji nekoliko povečal in je znašal 18,5 odstotka (lani 18 odstotkov). Povprečna stopnja alkoholiziranosti med kolesarji, ki so povzročili prometne nesreče, je bila visoka in je znašala 1,67 (lani 1,81) grama alkohola na kilogram krvi,« je sklenila.