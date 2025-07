Policiste skoraj kap, ko so videli, kaj ima doma občan z območja Zgornje Kungote (FOTO)

V sredo so policisti Policijske postaje Ruše na območju Zgornje Kungote opravili hišno preiskavo, kjer so zasegli pištolo s 87 plinskimi naboji. Prav tako so zasegli pirotehnične izdelke, in sicer 5 ognjemetnih izdelkov – petard, katerih posest je prepovedana.

Prepovedana pirotehnika. FOTO: Pu Mb

Zasežena pištola in naboji. FOTO: Pu Mb

Zoper kršitelja sledi prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o varstvu javnega reda in miru.