Policiste sama pripeljala do trave

Če imaš pri sebi štiri kilograme trave, ni dobro opozarjati nase. To sta spoznala 25-letni državljan BiH Edvin Torić, doma iz Bihaća, in 21-letni Ljubljančan Evris Ramić. Vprašanje je namreč, ali bi policisti prišli do prepovedane zeli, če jih mladeniča ne bi sama pripeljala do nje. Desetega septembra lani so policisti prejeli klic, da se na cesti med Trzinom in Domžalami na motorju pelje dvojica, pri tem pa so odjeknili streli. Na kraj dogodka so poslali več patrulj in policiste, oblečene v zaščitne jopiče, tam pa jih je možakar, ki jih je poklical, usmeril proti bloku na Ljubljanski cesti, ...