Policiste, reševalce in druge pristojne so zaposlovale hude nesreče

Z več policijskih uprav so poročali o številnih hudih prometnih nesrečah, ki so se zgodile minuli konec tedna. Smrtnih žrtev na srečo ni bilo, so pa udeležence zaradi hudih poškodb vozili v slovenske bolnišnice.

Dve tovrstni nesreči sta se zgodili na območju PU Novo mesto že v petek. Okoli 10. ure so policisti odhiteli na kraj nesreče na Zajčjem Vrhu pri Stopičah. Tam je 64-letni voznik avta zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo ter v stanovanjsko hišo. »Poškodovanega voznika in poškodovano 62-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da sta oba hudo poškodovana. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« smo izvedeli.

Okoli 14.30 pa je 62-letni motorist iz Turčije zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast in trčil v avto, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 55-letna hrvaška voznica. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

V soboto ob 11.13 je med Ponikvami in Kobdiljem 46-letnik iz občine Ivančna Gorica vozil v skupini šestih kolesarjev od Ponikev proti Kobdilju. Med vožnjo je, ker mu je z verižnika padla veriga, izgubil oblast in padel. V nesreči se je huje poškodoval. Ponj je priletel helikopter Slovenske vojske in ga prepeljal v UKC Ljubljana.

Istega dne, okoli 12.30, je v Podgorju na območju Slovenj Gradca voznik avta pri vzvratni vožnji zapeljal čez rob vozišča, zaradi česar je zdrsel po hribu navzdol in se prevrnil. Voznik je med prevračanjem padel iz vozila in se hudo poškodoval. »Vozilo je nato trčilo v garažo ob stanovanjski hiši in v parkirano vozilo. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor,« sporočajo s PU Celje.

Povzročitelj pijan

Ob 18.10 pa je počilo na regionalni cesti med Ilirsko Bistrico in Zabičami, pri Jablanici. 50-letnik iz okolice Ilirske Bistrice je z avtom namreč med prehitevanjem trčil v 17-letnega domačina, ki je vozil moped v smeri Zabič in je v križišču zavijal v levo na stransko cesto proti naselju. Na mopedu je bila še 14-letnica, oba sta bila hudo poškodovana, reševalci pa so ju odpeljali v UKC Ljubljana. Za povzročitelja so odredili preizkus, ki je pokazal 0,62 mg/l alkohola. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, sledi še ovadba zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

V nedeljo ob 12.30 je 50-letni voznik motornega kolesa KTM na makadamski cesti zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in si huje poškodoval roko. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoli 14.30 je v Florjanu voznica avta vozila po lokalni cesti od Loma nad Florjanom proti Šoštanju in pri vključevanju na prednostno cesto izsilila prednost pred mladoletnim voznikom motornega kolesa. Kljub temu da je ta poskušal trčenje z umikanjem v levo preprečiti, je trčila vanj. Fant se je v nesreči hudo poškodoval.

Okoli 15.40 pa je v ljubljanski Šiški kolesar zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču padel in se hudo poškodoval. »Kolesar ni smrtno ogrožen. Policisti vodijo prekrškovni postopek,« sporočajo s PU Ljubljana.