Policiste klicali v bolnišnico, tam se je pretep nadaljeval

Novomeški policisti so v noči na 20. oktober posredovali zaradi javnega kršenja reda in miru. Kot so zapisali, so prejeli več klicev na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so posredovali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med tremi kršitelji, starimi 39, 21 in 16 let.

Udeleženci pretepa, ki so bili pod vplivom alkohola, so kasneje iskali zdravniško pomoč v bolnišnici, kjer so morali policisti ponovno posredovati, saj so se poškodovani udeleženci tudi tam sprli in pretepali.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin pretepa. Na podlagi ugotovitev bodo zoper vpletene na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge.