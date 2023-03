Policista vstopila, on pa vanju uperil lovsko puško

Danes malo po polnoči so bili policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru v Murski Soboti. Na kraju kršitve je prišlo do ogrožanja policistov s strelnim orožjem. V poročilu PU Murska Sobota pišejo: »Ob vstopu v objekt je starejši moški uperil lovsko puško proti policistoma. Ker na poziv ni hotel odložiti orožja, sta se policista umaknila na dvorišče. Po prigovarjanju je moški odložil orožje, to mu je bilo odvzeto, in se predal policistom.« Moški je bil v slabem psihičnem stanju in so ga odpeljali v bolnišnico.

Veljavno orožno listino sicer ima.

Zaradi kršitve javnega reda in miru bo kršitelju izdan plačilni nalog, zaradi preprečitve uradnega dejanja bo podana kazenska ovadba. Zaradi posesti in nošenja orožja bo voden prekrškovni in kazenski postopek skladno z zakonodajo.