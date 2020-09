Policista pristopila do avta, potem pa se je začela akcija

V soboto okoli 23. ure so policisti na območju Prigorice skušali ustaviti osebno vozilo. Voznik je najprej pospešeno nadaljeval vožnjo, po krajšem času pa ustavil. Ko sta policista pristopila do vozila z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami, so iz zadnjega dela vozila zbežali trije moški. Enega so policisti prijeli in ugotovili, da gre za državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo.



Voznika osebnega vozila, 48-letnega državljana Italije, so policisti pridržali do privedbe k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Postopek s tujcem še poteka, so sporočili iz PU Ljubljana.