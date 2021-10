Policista posredovala zaradi alarma in pred ognjem rešila gostilno

V noči na četrtek se je v gostinskem lokalu na območju Žužemberka sprožila alarmna naprava. Hitro sta tja odšla policistka in policist PP Novo mesto in ugotovila, da je prišlo do požara v kuhinji, ogenj pa se je hitro širil. Z gasilnim aparatom sta takoj pričela gasiti in to počela vse do prihoda gasilcev.

Ogenj se je razširil na električno napeljavo ob dimniku, tramove, lesen strop ter del ostrešja. Posredovali so gasilci PGD Dvor in Žužemberk, odstranili del stropa, leseni opaž in izolacijo, pogasili žarišča, očistili dimnik ter objekt pregledali s termokamero. Gasilci PGD Dvor so do jutra ostali na gasilski straži. Nastalo je za okoli 1000 evrov škode.