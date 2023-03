Policista pomagala pogasiti požar

V četrtek nekaj pred 4. uro so ljubljansko policijsko upravo obvestili o požaru ostrešja gospodarskega poslopja na območju Grosuplja.

Na Cerovem je zagorelo ostrešje hiše. FOTO: Pgd Šmarje - Sap

Na kraju dogodka so posredovali gasilci, da so požar pogasili, in policisti, da so zbrali prva obvestila in zavarovali okolico. Vzrok za požar še ni znan. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Z murskosoboške policijske uprave pa poročajo, da so jih v sredo ob 23.11 obvestili, da je v naselju Dolič v občini Kuzma zagorel montažni stanovanjski objekt. »V navedenem času sta bila v bližini kraja požara policistka in policist policijske patrulje, ki sta že sama zaznala požar, se odpeljala na kraj dogodka in takoj začela gasiti. Skupaj z lastnikom so ogenj pogasili še pred prihodom gasilcev. Ugotovljeno je bilo, da je zagorelo zaradi pepela, ki je bil odložen ob hiši in se je vnel,« pojasnjujejo. Na objektu je nastalo za okrog 10.000 evrov škode.

V sredo ponoči ob 3.40 je gasilce prebudil pozivnik, saj je gorelo ostrešje hiše na Cerovem. »Ob prihodu na kraj dogodka nas je pričakal srce parajoč prizor polno razvitega požara.

V Vrhu nad Želimljami je gorela brunarica. FOTO: Pgd Želimlje

Poleg hiše je ogenj zajel tudi gospodarsko poslopje,« pišejo gasilci PGD Šmarje - Sap.

Skupaj s člani PGD Grosuplje, Ponova vas, Škocjan in Št. Jurij so ga ukrotili. Okoli 7. ure so grosupeljski gasilci sporočili, da so »aktivnosti gašenja zaključene, sledita pospravljanje in čiščenje uporabljene opreme«. Domači gasilci iz Ponove vasi so ostali na požarni straži.

Ob 18.44 je v naselju Vrh nad Želimljami v občini Škofljica gorela brunarica. Posredovali so gasilci GZ Škofljica, požar so omejili in ga pogasili.