Policista ocenila: »Mati Tea je bila ob smrti otroka histerična, njen partner pod vplivom mamil«

Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem dveh policistov nadaljevalo sojenje materi otroka, ki je lani umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Policista Gorazd Pušnik in Damir Hojnik sta ocenila, da je bila mati ob smrti otroka histerična, njen partner pa je bil pod vplivom mamil.

Pušnik je dejal, da je mati otroka začela močno kričati, ko so ji povedali, da je otrok umrl, saj reanimacija ni bila uspešna. Njen partner pa je bil tudi zmeden in je poskušal mamo otroka tolažiti.

Partner, ki je prekinil gladovno stavko, ki jo je v celjskih zaporih začel v začetku septembra, je tisti dan poskušal vzeti pomirjevalo, vendar mu Pušnik tega ni dovolil, ker ni vedel, kako lahko to zdravilo reagira na užita mamila oziroma ga je skrbelo, da ne bi nastala še večja škoda. Da je bil partner zasvojen z mamili, je Pušnik, ki ni imel v preteklosti neposrednega stika z njim, izvedel od svojih kolegov.

Hojnik je pojasnil, da je bil ob prihodu na kraj dogodka priča oživljanju otroka, ki je bilo neuspešno. Ko je prišel v stanovanje, je opazil, da je bilo razmetano in zanemarjeno.

Štiri kazniva dejanja

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Še ne dve leti star deček je 20. junija lani umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Po oceni tožilca Jošta Jeseničnika je bil otrok več ur v pregretem vozilu privezan v otroškem sedežu, zato je utrpel odpoved možganov in jeter in umrl.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Imel je zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, je dejal.