Policista na delu ujela serijskega vlomilca

Policisti so v marcu na območju Policijske postaje Piran obravnavali devet vlomov v poslovne prostore oziroma gostinske lokale, razne trgovine, pisarne podjetij, srednjo šolo v Portorožu in v vrtec v Luciji, zatem pa še osem vlomov v stanovanjske hiše.

Tretjega aprila okrog 23. ure sta policista-kriminalista PP Piran pri izvajanju policijskih nalog v zvezi s preprečevanjem vlomov v objekte opazila moškega, ki je ravno prihajal iz zagrajenega dvorišča stanovanjske hiše v Portorožu. Prepoznala sta večkrat obravnavanega storilca kaznivih dejanj. Posumila sta, da je pred tem nameraval 45-letnik iz Lucije vlomiti v stanovanjsko hišo.

Ko ga je policist pozval, naj se zaustavi, je osumljeni sedel na kolo, ki ga je isti dan ukradel v Luciji, in se hotel odpeljati s kraja, vendar sta mu policista to preprečila.

Policista-kriminalista sta ugotovila tudi, da je bil 45-letnik oblečen v identična vrhnja oblačila, kot storilec na zavarovanih posnetkih nekaterih vlomov v prej omenjene poslovne objekte. Osumljenemu so odvzeli prostost in ga privedli na policijsko postajo. V času pridržanja na policijski postaji so policisti PP Piran uspeli dokazati pet kaznivih dejanj vlomov v poslovne objekte, tatvino kolesa in tatvino kozmetičnih izdelkov v trgovini. Za ostala kazniva dejanja vlomov pa še zbirajo dokaze.

Petega aprila je bil osumljeni s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju zoper njega odredila pripor. Isti osumljenec je bil že 19. januarja 2023, prav tako zaradi več vlomov v poslovne objekte, s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje pred preiskovalno sodnico. Takrat mu je bilo odrejeno prisilno zdravljenje.