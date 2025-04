Policist v Vodicah fizično napadel otroka in mu grozil

Podan je sum, da je policist v zvezi z dogodkom v Vodicah storil kaznivo dejanje, so za STA potrdili na policiji. Gre za dogodek, v katerem naj bi po poročanju POP TV zaposleni v policiji v prostem času fizično napadel otroka in mu grozil, po tem ko mu je ta med potegavščino pozvonil na vrata, skupaj z vrstnikoma.

Policija je zaradi podanega suma obvestila oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva.

Hkrati so na policiji potrdili, da so začeli notranjevarnostni postopek, v katerem ugotavljajo dejstva in okoliščine dogodka.

Kot so v nedeljo poročali na POP TV, je bila Policijska uprava Ljubljana v petek obveščena o sporu med osebami na območju Vodic. Vpleteni so bili otroci, njihovi starši in pooblaščena uradna oseba, zaposlena na policiji.