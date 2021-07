Policist skočil v Muro in iz vode rešil žensko

Uprava za zaščito in reševanje je zjutraj poročala, da so gasilci in potapljači hiteli iskati pogrešano osebo, ki naj bi bila opažena v okolici mostu čez reko Muro. Med 7. in 8. uro se je ob reki Muri odvijala prava mala drama, ki se je na relaciji Veržej–Dokležovje srečno končala.



Pogrešano osebo, po naših podatkih gre za žensko iz Murske Sobote, katere izginotje je bilo prijavljeno že včeraj okrog 21. ure, so po zaslugi požrtvovalnega in pogumnega policista PU Murska Sobota, ki je skočil v reko, rešili in jo odpeljali v bolnišnico.



»OKC PU Murska Sobota je bil včeraj okrog 21. ure obveščen o pogrešanju osebe. Aktivnosti policije in iskanje pogrešane osebe so potekali vso noč in se nadaljevali tudi zjutraj, ko je bila pogrešana oseba najdena ob reki Muri z namero, da bo skočila v reko. To je tudi storila. Policist PU Murska Sobota je skočil za njo in jo rešil. Odpeljana je bila v bolnišnico. Iskrena hvala vsem sodelujočim, pogumno dejanje policista pa je vredno občudovanja! Hvala tudi ekipi NMP ZD Ljutomer, PGD Gornja Radgona ter PGD Ljutomer,« so na kratko sporočili iz PU Murska Sobota.



