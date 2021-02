Policist pravi, da ni sam brskal po sobi

Oropal naj bi trgovino na naslovu, kjer tudi živi. FOTO: Dejan Javornik

Da stoji za svojimi besedami in da je zato pripravljen na soočenje, pa tudi opraviti poligrafsko testiranje, če je treba, je na tukajšnjem okrožnem sodišču zatrdil, policist, ki je sodeloval v postopku zoper 39-letnega Kamničana. Ta je obtožen treh ropov marca lani, po besedah njegove materepa naj bi policist v stanovanju, ko je prišel na razgovor, kar sam pobrskal po stanovanju in sobi obtoženega in nato zasegel črne športne copate puma, kakršne naj bi uporabljal ropar.Obramba meni, da so bili zaseženi nezakonito, zaradi česar bi morali dokaz izločiti iz spisa. »Sodišče naj izloči še morebitne druge dokaze, ki temeljijo na nezakonitem zasegu športnih copat,« je ob predlogu za izločitev dokazov povedala Šestova zagovornicaObtoženčeva mati je okrožni sodnicipovedala, da je policista sama povabila v stanovanje »zaradi sosedov«, med razgovorom pa jo je vprašal, kje je Mihova soba, kar mu je tudi pokazala. V sobi je nato pogledal po omarah, dvignil je posteljo in šel še na balkon. »'Ali nima čevljev?' me je vprašal. Odgovorila sem mu, da ja. Ampak v omari v hodniku. Rekel mi je, da bi ene superge vzel,« je nadaljevala Janica, ki je tudi odprla omaro s čevlji. Nakar je med najmanj 15 športnimi copati obtoženega policist vzel točno določene črne in jih odnesel.A policist trdi drugače in zanika, da bi sam brskal po stanovanju. »V njegovi sobi sploh nisem bil in tudi ne vem, kako ta soba zgleda,« je povedal in na dodatno vprašanje odgovoril, da se je ves pogovor odvijal na hodniku stanovanja. Po koncu pogovora je sam odšel pred blok do avta, kjer je napisal potrdilo o vstopu v stanovanje, tja pa mu je v plastični vrečki obdolženčeva mati prinesla superge. Te je zapakiral v rumeno kuverto, napisal še potrdilo o zasegu predmetov in se poslovil.Še enkrat je potrdil, da mu je obtoženčeva mati dejala, da se sin v zadnjem času vede nenavadno, da v enem tednu zapravi podporo, ki jo dobi, nato pa se zapira v sobo in je nervozen, čuden in odsoten. Tudi to je namreč Janica na sodišču zanikala. Glede na očitne razlike v pričevanjih bo sodnica policista in obtoženčevo mater soočila v začetku marca. Do tedaj Šest ostaja v priporu.Miha Šest naj bi svoj roparski pohod začel 12. marca lani, ko je zamaskiran z nožem v roki vstopil v kamniško trgovino z oblačili Nina fashion in od trgovke izsilil 90 evrov. Naslednji dan je podobno storil v tamkajšnji Tuševi drogeriji in trgovka mu je v strahu izročila 480 evrov. Njegova zadnja tarča je bil 17. marca Tuš Market Veronika, ki pa je na istem kamniškem naslovu kot njegovo domovanje. Eni od zaposlenih je nož s ploskim delom pritisnil na hrbet ter jo tako usmeril proti blagajni. Iz nje mu je dala 850 evrov. Trgovec iz iste trgovine ga je prepoznal po načinu hoje in konstituciji kot soseda in stalno stranko.Šest je sicer v mladosti zapadel v droge, posledično tudi v kriminal. Nato si je uredil življenje in postal glavni pobudnik in zagovornik ulične vadbe v Kamniku, bolj prepoznane kot street workout. Leta 2015 je v pogovoru za Nedelo povedal, da se ne drogira že 11 let, da ne pije, ne kadi in da nima težav s policijo.