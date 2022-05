Policist povzročil tragedijo na štajerki (FOTO)

V soboto, le dobre pol ure pred polnočjo, se je na štajerski avtocesti, natančneje iz smeri Slovenske Bistrice proti Tepanju, zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 44-letni državljan Romunije. Vanj je, so sporočili s PU Maribor, trčil 49-letni slovenski voznik osebnega avtomobila, v katerem sta bila še dva potnika. In sicer v trenutku, ko je zapeljal z levega prometnega pasu na desnega. Romun je po trčenju, ko je njegovo športno starodobno vozilo odbilo preko prometnega pasu za počasna vozila in v varnostno betonsko ograjo, padel iz vozila. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Nihče v vozilu povzročitelja nesreče na štajerski avtocesti naj ne bi bil pripet z varnostnim pasom.

»Po doslej znanih informacijah sta bila huje poškodovana tudi dva potnika v prvem osebnem avtomobilu, tretji pa le lažje,« so sporočili z mariborske policijske uprave. O tem, kakšno stanje je takrat vladalo tam v tistih prvih trenutkih, so na kratko orisali na Upravi RS za zaščito in reševanje: »Gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in z vpojnimi sredstvi posipali razlite motorne tekočine. Gasilci so eno udeleženo osebo, ki je bila v šoku, našli na nasprotnem voznem pasu.«

Sam se je javil

Iz sporočila za javnost, ki so ga po nesreči posredovali s PU Maribor, je mogoče sklepati, da naj bi nesrečo povzročil policist, ki je bil tudi eden od huje poškodovanih. Pojasnili so namreč, da »ker naj bi bil v prometni nesreči udeležen policist PU Celje, je preiskavo nesreče prevzel Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili SDT«. Ta je namreč pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe, kot so tudi tiste s policije.

A preiskovalci z njim razgovora niso mogli opraviti v osrednji celjski bolnišnici, saj naj bi to po zdravniški oskrbi zapustil še pred njihovim prihodom. Po poročanju Večera naj bi policisti posebnega oddelka takšno ravnanje povzročitelja razumeli kot pobeg, zato so se tudi podali za njim. A že v nedeljo so iskanje lahko preklicali, saj naj bi se 49-letnik, kot še poroča omenjeni časnik, kar sam javil na policijski postaji.

Policist naj bi zakrivil nesrečo na štajerki. FOTO: Voranc Vogel

Zgodba pa s tem še ni zaključena, saj za zdaj ni znano, ali so domnevnega povzročitelja tragedije že na samem kraju nesreče preizkusili z alkotestom oziroma ali so zoper njega odredili strokovni pregled. Če so namreč slednjega zamudili, potem bo zelo težko ugotoviti, ali je vozil pod vplivom alkohola ali ne. Posledično pa bi to lahko vplivalo tudi na pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja, za katero bi lahko bil ovaden. 0ziroma bi ga lahko ovadili kvečjemu za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, ne pa zaradi nevarne vožnje, ki v primeru smrtnega izida predvideva precej višjo zaporno kazen, vse do 12 let.

Po neuradnih informacijah omenjenega časnika naj sicer nihče v vozilu povzročitelja ne bi bil pripet z varnostnim pasom. Enainštiridesetletni potnik, ki se je lažje poškodoval in ki so ga gasilci našli na nasprotnem voznem pasu, pa naj bi s kraja nesreče menda poskušal pobegniti.