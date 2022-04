Policist na derbiju v Ljudskem vrtu obležal nezavesten (FOTO)

Po dolgih sušnih letih remijev in porazov vijoličastih na večnih derbijih v Ljudskem vrtu so 15-kratni državni prvaki vendarle slavili. Glavno vlogo na razprodanem stadionu, ki je navijaške pesmi pel dolgo v noč, pa so imeli na žalost incidenti ljubljanskih navijačev, ki so že v prvem polčasu poskrbeli za metanje kozarcev s pivom ter stolov proti njihovemu nekdanjemu junaku Roku Kronavetru, ki je za NK Maribor izvajal kot, a ga kljub prizadevanju ni mogel izvesti, saj je proti njemu letelo vse, kar so imeli Ljubljančani, okrepljeni s poljskimi kolegi, v žepih.

Po zaslišanju izpuščen

Ko se je zadeva malce umirila, so začele navijaške bakle leteli na tribuno z mariborskimi navijači, ti jim niso ostali dolžni in so jim jih zabrisali nazaj. Vse skupaj sta nemo opazovali varnostna služba in policija, slednja je pozneje nekaj vročekrvnih Mariborčanov odpeljala s stadiona. Ob koncu tekme pa je sledil dogodek, ki bo bistveno zaznamoval ljubljansko moštvo in slovenski nogomet, saj so ljubljanski navijači nadaljevali razgrajanje, medtem ko je Ljudski vrt stoje prepeval svojim junakom, strgali so varnostno ograjo ter jo zabrisali poleg navijaških stolov in ostalih stvari proti policiji, ob tem pa poškodovali enega izmed policistov, da se je zgrudil. Po besedah očividcev se je zbujal in izgubljal zavest. Kolegi so okoli njega naredili živi ščit, medtem ko so čakali na reševalce, da so ga odpeljali z reševalnim vozilom. Za zdaj kaže, da gre k sreči za lažjo poškodbo.

Napadalec, državljan Poljske, je po zaslišanju odkorakal na svobodo.

Preseneča pa, da je po naših podatkih napadalec državljan Poljske in so ga po zaslišanju izpustili na prostost, kar pomeni, da bo morda za slovensko roko pravice nedosegljiv, saj je lahko državo brez težav zapustil. Ljubljanskim navijačem so namreč družbo delali njihovi kolegi iz Varšave.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, so osumljenca izsledili in prijeli, kazensko ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu. Po podatkih policije si je nogometno tekmo ogledalo 8250 gledalcev, od tega okoli 500 članov navijaške skupine Viole in okoli 300 organiziranih gostujočih navijačev navijaške skupine Green Dragons. »Slednje je spremljalo še okoli 150 podpornikov NK Olimpija,« dodajajo na PU Maribor.

Zakaj razgrajačev niso odstranili?

Plačilne naloge so izdali 10 kršiteljem. Zoper enega bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, ugotovili so tudi eno kršitev izrečenega ukrepa prepovedi udeležbe na javni prireditvi, organizatorju prireditve bodo izdali odločbo o prekršku v tako imenovanem hitrem postopku, ker ni zagotovil vseh ukrepov na javni prireditvi. Ob tem so enega voznika osebnega avtomobila pridržali do streznitve, saj mu je elektronski alkotest pokazal, da je imel v organizmu čez dva promila alkohola, enega kršitelja javnega reda in miru so pridržali do streznitve, drugega kršitelja javnega reda in miru pa so pridržali za čas trajanja prireditve.

Matjaž Šalamun, uradni komentator NK Maribor, je bil v spletnem zapisu kritičen do ukrepanja policije. »Naj mi kdo od vodilnih in strokovno podkovanih višjih policistov razloži, kaj se mora zgoditi, da izpraznite navijaški sektor,« se je spraševal.